Почему по Запорожью стало так много прилетов в последние дни – ответ эксперта

На сегодняшний день Запорожье стало прифронтовым городом. Оно перехватило пальму ракетных обстрелов у Харькова.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"И теперь Запорожье является более близким крупным городом к линии фронта. И Россия всегда старается кошмарить ближайший крупный город к линии фронта для того, чтобы создать хаос и панику среди гражданского населения. Поэтому, на мой взгляд, так возросла интенсивность обстрелов Запорожья", - объяснил эксперт.

Жданов добавил, что Запорожье обстреливают ракетами, Запорожье обстреливают реактивными системами большой дальности, типа "Смерчь", обстреливают ракетами С-300, переделанными в класс "земля-земля".

"Вот именно поэтому в Запорожье увеличились ракетные обстрелы. Если с ракетами еще бороться можно, я думаю, средства ПВО будут усилены и командование предпримет меры, по тому, чтобы максимально обезопасить Запорожье от ракетных обстрелов, пока не придут противоракетные комплексы, которые нам обещают, но постоянно откладывают сроки их передачи, особенно Германия. То от реактивных систем залпового огня защититься на сегодняшний день пока что очень и очень сложно. Вот видите, Израиль уже начал нам поставлять средства борьбы с беспилотниками, может быть, все-таки они решатся какие-то другие средства ПВО, которые у них есть, передать нам", - подытожил военный эксперт.

Напомним, оккупанты выпустили по Запорожью около 10 снарядов.

Ракетный обстрел Запорожья: один погибший и пятеро раненых

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