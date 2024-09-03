Почему Покровск стал самым трудным направлением: нардеп назвал вероятные причины

Ошибочные решения командования, неэффективные резервы и "крайне неорганизованные" фортификации могли стать причинами более быстрого продвижения врага под Покровском, чем на других направлениях.

Такое мнение высказал глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Сергей Рахманин в интервью Radio NV.

"Я не знаю расчетов Генштаба, главкома или командования. Но, судя по всему, они исходили из того, что количество военнослужащих и имеющееся вооружение позволит достаточно долго держать оборону [на Покровском направлении – ред.], как это на самом деле и происходит на других направлениях, например, на том же Кураховском или в Угледаре, или даже сейчас уже в Торецке и Часовом Яру, где по крайней мере стабилизирована ситуация", — отметил глава парламентского комитета.

Но, по мнению Рахманина, командование Сил обороны, вероятно, допустило ошибку в своих расчетах. И на это есть, по крайней мере, три причины.

Ошибочные командные решения

Первой причиной проблем на Покровском направлении Рахманин назвал "некрасивые, неэффективные командные решения оперативно-тактического управления".

"Я напомню, что есть руководящий орган, который называется Оперативно-стратегическая группировка войск, и есть Оперативно-тактическая. Они принимают решения, которые затем выполняют непосредственно бригады. Судя по всему, были проблемы. Потому что то, как продвигались россияне, как происходила сдача населенных пунктов, свидетельствует, что координации между войсками нет, и управленческие решения принимались неправильно. Почему? Это другой вопрос. Для этого нужно больше информации, но об этом можно говорить абсолютно четко", – подчеркнул нардеп.

Неэффективные и недостаточные резервы

Второй причиной неудач украинской обороны под Покровском Рахманин считает недостатки подготовки резервов и проблему ротаций подразделений наших войск.

"Я так понимаю, что те военнослужащие, которые перекидывались в виде резерва, оказались не столь устойчивыми, как на других направлениях. Почему? Возможно, потому что недостаточно обучения, возможно потому, что недостаточно мотивированы, возможно, и это объективно, не хватает командирских кадров", – предположил нардеп.

Он также добавил, что Силы обороны Украины потеряли значительную часть опытных офицеров в начале полномасштабной войны, и определенное количество сегодняшних командиров – это люди, ставшие военными совсем недавно.

"Им не хватает опыта, не хватает эффективности", — заметил Рахманин.

Он добавил, что в отличие от Сил обороны Украины подразделения оккупационной армии часто имеют собственный резерв, который очень оперативно используют для восстановления своих потерь на поле боя.

"У нас все происходит несколько иначе. У нас бригада стачивается практически до нуля, после этого ее отводят на восстановление в тыл или в худшем варианте – во вторую-третью линию. На ее место заходит другая бригада, которая может быть недавно сформирована, не имеет боевого опыта, не имеет костяка личного состава с боевым опытом. И она просто не выдерживает давления и отступает", – подчеркнул председатель комитета ВР.

Недостатки фортификационных сооружений

Третья причина проблем обороны Покровска, по мнению Рахманина, заключается в несвоевременном и "крайне неорганизованном" возведении оборонных рубежей.

"На всех направлениях, которые есть на сегодняшний день, и прежде всего на Покровском, эшелонированной обороны у нас нет", — подчеркнул народный депутат.

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Он пояснил, что эшелонированная оборона предполагает не только строительство нескольких линий фортификационных сооружений. Все эти укрепления должны иметь пути сообщения между собой и четко определенные сектора ведения огня.

"Для этого, например, надо, на мой взгляд, вырубать, выжигать, если нужно, "зеленку". Потому что зеленые зоны – это наиболее эффективная [для врага – ред.] зона для незаметного накопления войск и подготовки наступления. Нужно миновать танкоопасные направления., организовывать пути отхода. И понятно, что даже самые совершенные фортификационные сооружения ничего не стоят, если там нет личного состава. У нас есть случаи, когда вырыли сеть окопов, а людей там нет", – отметил Рахманин.

Напомним, по мнению начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича, если россиянам удастся захватить Покровск, они продолжат наступление в сторону Славянска и Краматорска.

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