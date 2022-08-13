Почему попытки РФ провести паспортизацию на оккупированных территориях абсолютно провальны: Подоляк назвал пять причин

Российский паспорт воспринимается в мире как максимально токсичный. Это метка, согласно которой в любой цивилизованной стране определяют потенциального носителя ценностей "русского мира", а следовательно, репутационную и угрозу безопасности.

Почему попытки России провести паспортизацию на оккупированных украинских территориях абсолютно провальны?

Причина проста: российский паспорт воспринимается в мире как максимально токсичный. Это метка, согласно которой в любой цивилизованной стране определяют потенциального носителя ценностей "русского мира", а следовательно, репутационную и угрозу безопасности.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

"Что получает владелец ru-паспорта?

1. Абсолютно закрытые для путешествий Нидерланды, Норвегию, Бельгию, Данию, Чехию, Словакию, Литву, Латвию, Эстонию и ряд других стран. И это только начало изоляции… Существенные трудности с получением виз и вида на жительство во многих странах. Вероятность потерять шенгенскую визу на любой границе за поддержку агрессии против Украины.

2. Отстранение от международных спортивных соревнований – невозможность представлять свою страну, использовать национальные цвета или стоять на пьедестале под ее гимн.

3. Блокировка счетов в иностранных банках и невозможность или сложности с открытием новых. От Армении и Казахстана до Греции, Франции и Германии – каждое финансовое учреждение дважды подумает, прежде чем открыть россиянину счет и подвергнуть опасности всю свою операционную деятельность из-за возможных санкций.

4. Отказ в обслуживании. Даже большие сети отелей, работающих в некогда заполненных российскими туристами ОАЭ или Доминикане, отказываются бронировать номера для владельцев ru-паспортов. Никто не хочет жить или отдыхать рядом с россиянами. Владельцы ресторанов, салонов красоты, клиник, жилья по крайней мере все чаще заявляют: россиянам вход запрещен. Более того, крупные юридические фирмы даже за большие деньги не берутся представлять интересы граждан России – как это происходит, например, в Великобритании.

5. Конец европейского шопинга. Люксовые бренды отлично понимают риски нарушения санкций, поэтому не продают вещи россиянам, которые потом повезут их на свои болота. Если же удалось обмануть продавца – не получится пройти мимо пограничника. Десятки дел и конфискация приобретенных товаров — то, что уже получили неудачники, например, на границе с Финляндией", — отметил Прадник руководителя ОП.

По словам Подоляка, российский паспорт – это билет в один конец, во вселенную Орвелла, где свобода – это рабство, а невежество – сила.

"Никаких прав, возможностей или перспектив. Максимальное пренебрежение и изоляция от всего прогрессивного мира. Так выбрать это или паспорт Украины, свободно открывающий границы и сердца людей, дает безграничные возможности для путешествий, обучения, развития? Ответ очевиден", — резюмировал он.

Напомним, в Минобороны рассказали, что россияне давят на украинцев с временно оккупированных территорий, чтобы граждане получали их бумажку.

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