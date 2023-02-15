Почему повестки раздают в общественных местах: ответ адвоката

Де-факто законодательством не предусмотрено место, где должна быть вручена повестка, говорит адвокат.

Адвокат Сергей Руденко рассказал, что работники военкоматов могут вручать повестки где угодно, где не запрещено законодательством.

Об этом юрист сказал в интервью "Стопкору".

Также Руденко рассказал, что существует четыре вида повесток.

"Де-факто законодательством не предусмотрено место, где должна быть вручена повестка: ее можно вручать где угодно, где это не запрещено законом. Повестки условно имеют четыре вида. Первый – повестки, которые фактически вручают, чтобы уточнить данные призывника: его место жительства, другую информацию и др. Второй вид повесток предназначен для того, чтобы направить призывника на прохождение медицинской комиссии Третий вид – это повестки уже соответственно о призыве И четвертый – собственное мобилизационное распоряжение, в котором указано, что призывник должен прибыть в военный комиссариат (территориальный центры комплектования и социальной поддержки – ред.) в течение 24 часов", – пояснил Руденко.

Напомним, майор ВСУ Александр Мельничук рассказал в комментарии NV, что делать, когда повестку выдали на улице, но человеку, стоящему на учете в территориальном центре комплектования в другом городе/районе/области.

Кстати, военное положение и общая мобилизация продлены в Украине до 19 мая 2023 года.

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