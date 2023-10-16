Почему приостановилось "масштабное наступление" окупантов на Лиман: в ВСУ назвали несколько причин

Скорее всего, через несколько дней противник снова пойдет в наступление.

За прошедшие сутки на Лиманском направлении враг не предпринимал штурмовых действий. В ВСУ назвали несколько причин, по которым приостановилось наступление россиян.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарфона в понедельник, 16 октября.

"Накануне вчера, 15 октября, они пытались там проводить свои наступательные действия, однако их встретило яростное сопротивление Сил обороны Украины, на наши мощные взрывные заграждения. Они и сами об этом неоднократно сообщали, что их наступлению мешает плотная минно-взрывная полоса, из-за которой не так легко пройти их технике и пехоте. Кроме того, конечно фортификационное оборудование там до сих пор надежные. Мы имеем мощные укрепрайоны в этом направлении. Противник получил по зубам и отошел назад для перегруппировки и возобновления своих потерь. Может быть, переоценит свою тактику, это ненадолго", - пояснил он.

По его мнению, вероятнее всего, через несколько дней, возможно, и раньше оккупанты возобновят свои наступательные действия.

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