Почему проходят "облавы": в Сухопутных войсках объяснили принудительное вручение повестки

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач соглашается, что в некоторых случаях вручение повестки выглядит как наказание – например, когда их дают нарушившим комендантский час, и тем более, когда такого военнообязанного разоблачили в ночном клубе.

Об этом он рассказал в разговоре с Liga.net.

"Возможно, это и выглядит как наказание. Но это не наказание. Просто некоторые начальники территориальных центров, скажем так, ищут самый эффективный способ вручить повестку. Мы же не идем на рыбалку в место, где не ловится рыба? Так и здесь. Тем более, то, что человек находился в ночном клубе и нарушил комендантский час, не означает, что он не сознательный, имеет плохие моральные качества или вообще преступник. Это может быть абсолютно адекватный человек. Просто не он сам пришел в территориальный центр, а его пригласили", – отметил он.

По его словам, то же касается мужчин, которые еще весной эвакуировались на запад страны. Горбач говорит, что по статистике, таким людям вручили в разы меньше повесток, чем зарегистрированным в западных областях.

"Хотя субъективные впечатления могут быть другими", – резюмировал он.

Напомним, в Сухопутных войсках объяснили, как дальше будет происходить мобилизация в Украине.

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