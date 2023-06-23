Почему противник ведет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях — объяснение эксперта

Враг пытается сместить акцент внимания украинского Генштаба с южного направления, в частности, с юга Запорожской области, на восток.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев, комментируя заявление заместителя министра обороны Анны Маляр о том, что на востоке Украины продолжаются тяжелые бои и что кафиры пошли на Лиманском и Купянском направлениях.

По словам эксперта, россияне пытаются рассеять украинские стратегические резервы: “Сейчас они значительно активизировались на Лиманском и Купянском направлениях. На самом деле в районе Серебрянского лесничества происходят очень упорные бои. Об этом сообщают и официальные спикеры, есть и немало инсайдерской информации по этому направлению. Россияне пытаются сместить акцент внимания украинского Генштаба с южного направления, согласно югу Запорожской области, к востоку”.

Одновременно с этим враг пытается реализовать хотя бы часть планов Путина, потому что они все еще мечтают о том, что смогут полностью взять под контроль территорию Донецкой и Луганской областей, отметил Владислав Селезнев: “Известно, что под контролем украинской армии находятся лишь небольшие населенные пункты, такие как Белогоровка (Луганская область)”.

Там так же продолжаются ожесточенные бои и россияне, чтобы получить определенные результаты, пытаются и через Серебрянское лесничество давить на действующий на этом участке фронта украинский гарнизон, резюмировал эксперт.

Ситуация на фронте 23 июня

По данным Генштаба ВСУ на утро 23 июня, российские захватчики сосредотачивают основные усилия на четырех направлениях фронта : Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В сутки там произошло более 30 боевых столкновений.

В то же время Маляр сообщила, что Силы обороны Украины остановили наступление российских сил на Купянском и Лиманском направлениях.

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