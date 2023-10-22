Почему провалились планы россиян под Авдеевкой: военный обозреватель разобрал классический сценарий врага

Константин Машовец – об ошибках планирования и подготовки этой Авдеевской наступательной операции российскими командными структурами соответствующего уровня.

Шансы россиян на успех Авдеевской наступательной операции становятся все меньше.

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец проаназизировал планирование и подготовку Авдеевской наступательной операции российскими командными структурами соответствующего уровня в своей колонке на Обзорватель.

Купянское направление стало "конкурентом" Авдеевки

По словам эксперта, оперативную внезапность, на которую явно рассчитывало российское военное командование, на Купянском направлении достичь было гораздо труднее, чем под Авдеевкой.

"Кроме того, шансов "окружить и решительно разгромить", согласно постулатам советской военной школы оперативного искусства, там было гораздо меньше, чем под Авдеевкой", — добавил он.

Константин Машовец сделал еще одно замечание.

"Выдать за "решительную победу" вполне вероятный срыв украинского контрнаступления в Южной операционной зоне также пока было невозможно. Просто потому, что он "окончательно не сорван". ВСУ продолжают активные наступательные действия, по крайней мере, по одному направлению — Мелитопольскому", — отметил эксперт .

Также, по его словам, для организации, подготовки и проведения операции в районе Авдеевки не нужно перемещать большую массу войск. Они и так были развернуты.

"Главным образом, это 8-я общевойсковая армия Южного военного округа, включая ее 1-ый армейский корпус (АК) практически в полном составе, а также целый ряд частей и подразделений 20-й и 150-й мотострелковой дивизии (мсд) этой армии. Их оставалось только доукомплектовать и пополнить", – объяснил эксперт.

Итак, становится очевидным, что российское военное командование приняло в определенный момент окончательное решение о проведении этой операции именно в районе Авдеевки, но, в частности, упустило из виду целый ряд факторов, существенно повлиявших и продолжающих влиять на ее ход:

Украинская армейская разведка посредством информации от стран-союзников раскрыла сущность и содержание всего процесса подготовки операции. Особенно в контексте реализации намерений россиян создать решительное преимущество в силах и средствах на выбранных участках и направлениях.

"Поэтому с оперативной внезапностью российскому командованию пришлось в этом случае распрощаться", — сказал аналитик.

Противник также не смог создать преимущества в контрбатарейной борьбе в этом направлении. Итак, украинская артиллерия получила возможность оказывать достаточно эффективную огневую поддержку своим обороняющимся войскам. Овладение огневой инициативой, прежде всего в артиллерийском сегменте, это явно не о российских войсках под Авдеевкой.

Уровень боевого управления и взаимодействия в частях и соединениях российских войск во время операции, особенно в тактическом звене, не соответствовал поставленным задачам и заданному темпу наступления.

"Российское командование не могло этого не знать, однако спланировало действия своих войск таким образом, что им оставалось только одно из двух – либо "импровизировать" уже во время дела, либо быть разгромленными в лобовых атакующих штурмовых действиях", – добавил он.

Что касается вывода относительно российского наступления под Авдеевкой, то, по мнению обозревателя, он может повториться.

"Причем именно там, где российское командование увидит сравнительно быстрый и сравнительно легкий способ "победить". Сейчас на фронте таких направлений и участков не так уж много", — выразил мнение Константин Машовец.

Напомним, кафиры во время наступления на Авдеевку разбиваются на небольшие группы и пытаются действовать секторально, чтобы плотнее оцепить город.

Также россияне роют тоннели в направлении Авдеевки, чтобы незаметно подобраться к позициям ВСУ.

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