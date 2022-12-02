Почему провалился план России по захвату Украины за 10 дней — ответ экспертов

Россия планировала захватить Украину за 10 дней, но этот план провалился из-за чрезмерной секретности и низкой подготовки россиян.

Об этом идет речь в исследовании британского Королевского института объединенных сил (RUSI).

Авторами доклада являются военные эксперты Джек Уотлинг и Ник Рейнолдс, экссоветник министра обороны Украины, член-корреспондент RUSI Александр Данилюк и экскомандующий Десантно-штурмовым войском Украины Михаил Забродский.

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По мнению экспертов, план России заключался в том, чтобы вторгнуться в Украину в течение 10 дней, а затем оккупировать страну и осуществить аннексию до августа 2022 года.

Как передает "Украинская правда", в России надеялись, что скорость атаки и кампания дезинформации могут обеспечить быстрый захват столицы Украины.

Кроме того, под Киевом россияне достигли преимущества в соотношении сил – 12:1.

Однако российская армия оказалась не готова на тактическом уровне к эффективному выполнению своего плана.

Кроме того, о намерении наступать на Киев не знали большинство российских подразделений, получивших приказы о наступлении не ранее, чем за 24 часа до вторжения.

Российским оккупантам не хватало боеприпасов, горючего, продовольствия и четкого понимания, как их действия вписываются в общий план.

Таким образом, за счет сохранения секретности вооруженные силы РФ получили преимущество внезапности на оперативном уровне, но на тактическом уровне ВСУ лучше понимали, что им делать, потому что готовились отражать наступление российской армии восемь лет.

Самым большим недостатком российского плана в докладе называют нехватку реверсивных действий.

В результате, когда скорость не принесла желаемых результатов, российские войска обнаружили, что их позиции неуклонно ухудшаются по мере мобилизации Украины.

ВСУ отобрали у России инициативу только тогда, когда огонь на большие расстояния поставил под угрозу российскую логистику.

Отмечается, что тактическая компетентность российских военных оказалась значительно ниже, чем ожидания многих наблюдателей в Украине и России, а также за ее пределами.

В докладе пришли к выводу, что российские оккупанты уязвимы для обмана: высшие инстанции слишком доверяют первичной информации, собранной подчиненными на фронте, и не анализируют достоверность этой информации.

В то же время, российское командование не поощряет честные доклады о неудачах, что усложняет анализ.

Также россияне всегда пытаются выполнить приказ, даже когда из-за смены обстановки он становился бессмысленным.

Российская система ведения боевых действий батальонно-тактическими группами (БТГ) также оказалась неэффективной.

Отмечается, что после начала вторжения россияне разослали многим украинским генералам личные послания с призывом сдаться и уверениями, что Россия не причинит Украине вреда.

Почти всем полковникам ВСУ направили сообщение аналогичного содержания с анонимных номеров.

Кроме того, на второй день вторжения в украинское командование обратился лично президент России Владимир Путин, призвав свергнуть власть в Киеве.

В докладе говорится, что то, что эти усилия провалились, свидетельствует о том, что российские спецслужбы плохо оценили психологию украинских военных.

В RUSI отмечают, что первоисточники значительной части данных этого отчета еще не могут быть обнародованы, поэтому его следует воспринимать как "методологически несовершенные" показания.

В итоге авторы доклада подчеркивают, что Украине необходима лучшая поддержка от партнеров. Военные эксперты резюмируют, что победа Украины требует значительных боевых действий, но при должной поддержке Украина может победить.

Напомним, в Офисе президента обнародовали анализ документов, в которых говорилось о плане захвата Украины Россией в первые дни нападения. В частности, в документе говорится, что Россия планировала захватить Киев и убить руководство государства, а также десятки тысяч человек.

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