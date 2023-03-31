Почему Путин и Лукашенко не могут друг без друга: Подоляк ответил

Есть много причин, почему с Россией дружить не стоит. Но почему самопровозглашенный президент Беларуси продолжает поддерживать контакты с международно признанным преступником Путиным.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEDOM советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Лукашенко, безусловно, находится в тяжелой ситуации. Субъектность Республики Беларусь на сегодняшний день почти утрачена, с учетом тех заявлений и действий, которые делает РФ. Во-первых, они тотально используют воздушное пространство, инфраструктуру Беларуси в своих целях, совершенно не думая о том, как репутационно это выглядит для внешнего мира с точки зрения Беларуси, они абсолютно точно используют ресурсную базу Беларуси, подразумевается не только нефтяная и топливная, но и расконсервированная техника, Россия, не согласуя с Беларусью, говорит о необходимости размещения там хранилища тактического ядерного оружия. Соответственно, есть прямая объемная многолетняя зависимость Беларуси от России, с точки зрения экономики как рынка сбыта и финансовых рынков, где Беларусь получает прямые заимствования или деньги, то есть Беларусь действительно тотально зависит от России, но это был осознанный выбор Беларуси. Она не хотела двигаться в европейском направлении, а выбрала для себя максимально жесткую дорогу привязки к РФ. На мой взгляд, сегодня Лукашенко выглядит скорее как VIP-агитатор странных идей Путина, а не как самостоятельный субъект политического процесса даже в рамках Восточной Европы", — сказал он.

Напомним, что Александр Лукашенко 6 апреля может посетить Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Диктаторы регулярно встречаются, Лукашенко помогает Путину оружием.

Накануне стало известно, что Россия могла завезти в РБ новую партию ракет. На днях было зафиксировано движение транспортных самолетов из РФ, а также движение военных колонн на белорусской территории.

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