Почему Путин называет войну в Украине войной "против коллективного Запада": разведка Британии назвала истинную причину

Владимир Путин — глава Кремля / © Associated Press

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Изменение риторики президента РФ Владимира Путина относительно войны в Украине имеет целью оправдать продолжительность конфликта и постоянно растущих потерь россиян. Так что глава Кремля уже не называет войну против Украины «СВО». В то же время он говорит, что Россия воюет «против коллективного Запада».

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии о российско-украинской войне от 8 мая.

Британские специалисты проанализировали слова главы Кремля 4 мая о том, что России за время полномасштабной войны против Украины «не было нужды» применять ядерное оружие, и что он «надеется, что это не потребуется». Также Путин заявил, что Россия «в одиночку противостоит всему коллективному Западу».

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Аналитики считают, что в Кремле нет цели сдерживать ядерные угрозы.

Они также напомнили, что в России теперь регулярно говорят о войне против Украины как войне «против коллективного Запада» в противоположность начальному нарративу о «СВО», что должно было вызвать восприятие войны против Украины как чего-то незначительного в масштабах и времени.

«Эта риторика, вероятно, преследует цель оправдать продолжительность конфликта и постоянно растущие российские потери (вероятно более 950 тысяч, из которых 200-250 тысяч российских военных — убитыми). Также она, скорее всего, стремится настроить российское население на более продолжительный конфликт и связанное с этим снижение уровня жизни в стране», — говорится в отчете.

Напомним, помощник главы России Ушаков сказал, что в Кремле разочарованы Вашингтоном. При этом, по словам Ушакова, РФ и США двигаются ко встрече президентов двух стран — Дональда Трампа и Владимира Путина.

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