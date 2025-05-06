Почему Путин не может остановить войну: Огрызко сказал, чем рискует диктатор

Руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко / © УНИАН

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Окончание войны в Украине невыгодно Путину, ведь в случае прекращения боевых действий он столкнется с такими большими внутренними проблемами, которые даже не может сейчас представить.

Такое мнение высказал дипломат, эксминистр иностранных дел Украины и действующий руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире «Эспрессо».

«Представим себе тот момент, когда война де-факто, но не де-юре, прекращается. это уже даже официально говорят чиновники из Центрального банка [России — ред.] Но ведь вопрос даже не в этом.

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По словам эксминистра, большие проблемы внутри РФ повлечет за собой возвращение к гражданской жизни всех тех наемников, которым удастся выжить на фронте в Украине. И они потребуют соответствующего обеспечения.

«Речь идет о том, что произойдет условная демобилизация хотя бы 500–600 тысяч человек — озверевших бандитов, которые вернутся домой и захотят иметь то, что они имели в этой армии. Чтобы их кормили, одевали, платили им достаточно серьезные деньги. И если всего этого не будет, начнется просто дикий карнавал убийц, насильников и так далее и так далее», — объяснил дипломат.

Он считает, что в отдельных регионах РФ, куда вернется много демобилизованных, после войны будет дестабилизация ситуации.

«И вот как тогда действовать тому же Путину, когда с одной стороны экономика почти на грани или рушится, а с другой стороны в самой России развиваются такие внутренние процессы, которые будут его заставлять держаться двумя руками за стул, чтобы его оттуда не выбросили. Поэтому для него продолжение войны — единственный способ более или менее уверенно себя чувствовать. Так вот, разве он от этого откажется? Но ни за какие коврижки, пока его до этого не заставят Украина и коллективный Запад», — отметил Владимир Огрызко.

Напомним, по мнению Виталия Портникова, только политическое и экономическое давление может вынудить российского президента отказаться от продолжения войны против Украины и ускорить прекращение огня.