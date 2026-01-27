Почему Путин не может закончить войну против Украины: эксперт назвал топ-7 причин

Валерий Пекарь

Несмотря на разговоры об усталости от войны и возможных сценариях ее завершения, в России нет ни политических, ни экономических предпосылок для прекращения боевых действий. Речь идет не только о желании Владимира Путина, но и о системных факторах, заставляющих Кремль продолжать агрессию против Украины.

Об этом в интервью Юлии Бориско рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и бизнес-школы УКУ Валерий Пекарь.

По его словам, все причины, почему Россия не останавливается, можно условно разделить на субъективные — существующие в голове Путина и его окружение и объективные — обусловленные реальным состоянием российской экономики, политики и армии. Именно объективные причины делают прекращение войны практически невозможным.

«Теперь вернемся в Россию. Есть причины, по которым Россия будет продолжать войну. Три причины субъективны и четыре причины объективны», — объясняет эксперт.

Пекарь отмечает, что среди субъективных причин — убеждение Путина в собственных возможностях. Он верит, что способен прорвать украинский фронт, дестабилизировать тыл и запугать Европу.

«Во-первых, Путин верит, что он сможет пробить украинский фронт. Это не так, он не сможет. У него нет ресурсов. Во-вторых, он верит, что сможет распить украинский тыл. Заставить людей в истерике принимать неправильные решения, выходить на улицы и кричать, давайте, подписываем, что угодно… Этого никогда не будет. И в-третьих, он верит, что он сможет запугать Европу. И этого тоже не будет», — говорит Валерий Пекарь.

Впрочем, отмечает эксперт, решающими не эти представления, а четыре «железных» объективных причин. Первой из них является экономика, полностью переведенная на военные рельсы:

«Россия перевела свою экономику на военные рельсы. Все деньги сейчас там, в военной экономике. Военная экономика разрастается, гражданская экономика скоро сокращается. Сначала эскалация войны питала военную экономику, а теперь уже самая военная экономика питает эскалацией войны».

Пекарь объясняет, что остановка войны означала бы необходимость возвращения к гражданской экономике, но ресурсов для этого в России больше не существует.

«Резервные фонды так называемого национального благосостояния фактически сожжены. Это в семь раз меньше доля в ВВП России, чем было еще пару лет назад. Четыре года Путин финансировал войну за счет прошлого, а сейчас перешел к финансированию войны за счет будущего», — отметил эксперт.

Кроме того, РФ потеряла доступ к внешним инвестициям, а процесс национализации только ускоряется:

«Частные инвесторы не выстраиваются в очередь, чтобы инвестировать в Россию. Все прекрасно знают, что у России собственность отберут. Продолжается национализация активов, принадлежащих международным компаниям».

Вторую объективную причину эксперт называет политической — вся верхушка российских элит напрямую заинтересована в войне.

«Все высшие русские элиты являются прямыми приобретателями выгод от войны. Они либо зарабатывают на войне, либо воруют на войне. Легитимность Путина зависит от них», — говорит Валерий Пекарь.

Третья социальная причина — Кремлю нужно хоть что-то продать населению как «победу»:

«Путину нужно что-нибудь показать как победу. А ведь у него ничего нет. Именно поэтому российская пропаганда начинает рассказывать, что Купянск, Покровск — это супергород».

По словам Пекаря, в русской исторической традиции наибольший страх — это потеря образа «настоящего царя».

«Что в России величайшим страхом? Что царь не настоящий. Если царь не настоящий — Акела промахнулся. Акела промахивается один раз», — объясняет эксперт.

Четвертая, и, может быть, самая опасная причина — чисто милитарная. Речь идет о сотнях тысяч вооруженных людей, которых невозможно просто вернуть в мирную жизнь:

«700 тысяч воинов на фронте. Представьте себе, что прекращение огня. Что с ними делать? Это армия военного времени, которая может возвратиться только домой. Представьте себе, что вы все это забираете, и они возвращаются домой без статуса, без денег, без работы. И ничего не умеют делать, кроме убивать, насиловать, грабить».