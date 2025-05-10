Почему Путин не обсуждал ситуацию на фронте в Украине во время парада в Москве: объяснение ISW

Владимир Путин / © Associated Press

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Украинское сопротивление при поддержке Запада помешало российским войскам выполнить любую из их самоопределенных целей в Украине в прошлом году. Это лишило президента России Владимира Путина значительных успехов на поле боя для празднования Дня Победы.

Об этом пишут в ISW.

"Путин не обсуждал ситуацию на поле боя в Украине во время празднования Дня Победы Россией в Москве 8 и 9 мая, но заявил, что вся Россия поддерживает воюющих в Украине российских военнослужащих. Российские войска не захватили никаких крупных городов в Украине с момента захвата Авдеевки в феврале 2024 года с декабря 2024 года, есть Большая Новоселка (довоенное население 5000 человек)», - говорится в отчете.

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Украинские источники ранее сообщали, что российские войска пытаются захватить Покровск, Часов Яр, Торецк и остальные Луганскую область и продвинуться в Днепропетровскую область ко Дню Победы 9 мая. Российские войска не достигли ни одной из этих целей и фактически пытаются захватить Покровск, Часов Яр и Торецк примерно год.

"Дальнобойные удары Украины и улучшенная интеграция тактических операций беспилотников с оборонными операциями и контратаками - все это благодаря западной военной поддержке - замедлили, а в некоторых местах и остановили российские наступательные операции в Украине. Успешная интеграция Украиной украинских новаторов и операторов беспилотников с наземными войсками, 2024 и начале 2025 годов», — пишут аналитики.

Атака по российским складам боеприпасов, объектам оборонной промышленности и нефтегазовой инфраструктуре подрывали способность России поставлять подразделения на передовой и усиливали рост расходов на войну России против Украины. В Институте добавляют, что украинские войска также специально обострили другие уязвимости России в течение последнего года, включая обострение дефицита оперативных резервов России, начав вторжение в Курскую область в августе 2024 года и заставив российских военных передислоцировать войска из других прифронтовых районов для защиты от вторжения.

ISW добавляет: единственной недавней военной операцией, которую Путин представил в День Победы, было отражение украинского вторжения в Курскую область.

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Ранее речь шла о том, что Путин стремится продолжать войну в Украине.