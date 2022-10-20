Почему Путин не объявил "военное положение" в Крыму: эксперт объяснила, что означал бы жесткий режим на полуострове

Именно по политическим соображениям в Крыму и не вводили военное положение.

Кремлевский "фюрер" 19 октября объявил о введении "военного положения" на части захваченных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, однако почему в этом списке Путина нет Крыма?

В интервью ТСН.ua глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина пояснила, что означал бы жесткий режим на полуострове.

"Это частичная мера, чтобы показать, что ситуация в Крыму не считается критической. Напомню, российская пропаганда на протяжении всего времени представляла Крым как оплот такой стабильности и защищенности. Поэтому всю эту историю в буквальном смысле взорвал взрыв на Крымском мосту", — сказала экспертка .

По логике Кремля, добавила Золкина, Крым не может быть отнесен к какой-либо зоне опасности. Именно по политическим соображениям в Крыму и не вводили военное положение.

Жесткий режим в Крыму означал бы, что Россия не контролирует достаточным образом все происходящие там процессы.

Напомним, МИД назвало указ Путина ничтожным. В ведомстве подчеркивают, что целью оккупантов является подавление сопротивления украинцев, а еще "документ" — новое преступление России против украинцев.

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