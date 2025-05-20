Почему Путин не остановится, даже если потеряет миллионы: прогноз британского генерала

Владимир Путин / © Associated Press

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Владимир Путин рассматривает войну исключительно как инструмент достижения политических целей и будет продолжать боевые действия, пока не достигнет желаемого независимо от количества жертв.

Генерал-майор Вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен в интервью “24 каналу” оценил способность России вести войну против Украины, несмотря на потери, санкции и экономическое давление.

“Войну не прекращают из-за миллионов погибших. Ее ведут, пока не достигнут политического результата”, — подчеркнул Чепмен.

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Он отметил, что риторика Кремля — в частности заявление Пескова о продолжении боевых действий до выполнения “всех задач” — свидетельствует, что Москва не настроена на мир.

В то же время экономика России хотя и не в состоянии коллапса, но находится под серьезным давлением. По словам генерала, Кремль опирается на “стратегию выживания”, а главную роль в этом играет Китай.

“80% импорта из Китая — это товары двойного назначения. Пекин также способствует поставке боеприпасов со стороны Северной Кореи. Это позволяет Китаю сохранять иллюзию нейтралитета, при этом не допустив поражения России”, — пояснил Чепмен.

В итоге Россия все больше попадает в экономическую и политическую зависимость от Пекина.

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Бывший британский командующий подчеркнул, что Россия сейчас чувствует преимущество, поскольку видит в украинской обороне слабость, в частности, из-за паузы в западной военной помощи в начале 2024 года. По его словам, “наступающие армии редко останавливаются, когда считают противника более слабым”.

Ранее старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США) Андрей Илларионов отметил, что так называемые “сокрушительные санкции” не будут означать прекращения Путиным военных действий. Они могут лишь снизить объем ресурсов, доступных Путину для продолжения войны, но не для ее остановки.