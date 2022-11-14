Почему Путин не собирается отстранить Шойгу несмотря на критику – объяснение советника главы МВД

Несмотря на то, что министра обороны России Сергея Шойгу много критикуют из-за провалов российской армии в войне против Украины, Владимир Путин не собирается снять его с должности.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, это обусловлено тем, что Минобороны России – это не просто фамилия Шойгу, а огромный механизм, позволяющий управлять неограниченными человеческими и почти не ограниченными финансовыми ресурсами.

"Путин неоднократно давал понять, что не будет менять Шойгу… Путин прекрасно понимает, как работает система. И сейчас убрать Шойгу, поставить кого-то непонятного для него — это получить возможность очень серьезных проблем. В частности той, что армия на этом этапе, во время войны, сильнее ФСБ, поэтому он очень боится любого другого, кроме Шойгу, которому он 100% доверяет", — пояснил Денисенко.

Провалы РФ в войне против Украины

В последние недели российская армия терпит большие потери среди своих солдат в войне, чем это было еще несколько месяцев назад. По данным Генштаба, по состоянию на 14 ноября потери оккупантов составляют уже более 81 тыс. солдат.

Армия РФ после 8 месяцев оккупации Херсона потеряла контроль над городом. Вооруженные силы Украины освободили Херсон 11 ноября.

По мнению бывшего командующего сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенанта Бена Годжеса, Украина может освободить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года, а после этого начнется освобождение Крыма.

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