Почему Путин не запускает открытую мобилизацию в РФ: эксперт назвал причины

По мнению аналитика, запустить мобилизацию в РФ можно в любой момент, однако Кремль пока боится этого делать.

На законодательном уровне для проведения нового этапа мобилизации в России все готово. Тем более что официального указа Путина о прекращении частичной мобилизации не было. Однако пока Кремль не решается этого делать.

Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович, передает FREEДОМ.

"На сегодняшний день законодательно для проведения мобилизации в РФ готово все. Нужно просто отдать приказ. Тем более, что не было официального указа об остановке частичной мобилизации в 2022 году. Было устное заявление Путина о том, что частичная мобилизация завершена 4 ноября 2022 года. в РФ не было. Поэтому в любой момент можно "переключить тумблер" и запустить процессы мобилизации", — сказал Попович.

По его словам, Кремль сейчас пытается пополнять свою армию путём подписания контрактов. Но и с этим есть проблемы, потому что иначе российская власть не повышала бы единовременные выплаты.

"Мы видим кампании по повышению выплат. Резко понеслись вверх все эти выплаты буквально с начала прошлого года. Сейчас они доходят до миллионов. По последним данным, в Самарской области — 4 миллиона рублей составляет единовременная выплата за участие в так называемой "СВО". Средства выдаются всем тем, кто подписывает контракт с Министерством обороны РФ", – заметил обозреватель.

По его мнению, Путин пытается действовать именно в рамках "добровольной", скрытой мобилизации, потому что есть причины, которые мешают ему объявлять мобилизацию открыто. Путинский режим боится социального напряжения, которое может наступить, если процессы мобилизации будут объявлены открыто, предполагает эксперт.

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