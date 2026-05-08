Почему Путин предлагает перемирие 9 мая: эксперт разоблачил замысел диктатора

Владимир Путин / © Associated Press

«Перемирие» на 9 мая требуется РФ для ввоза войск в «серую зону» и накопления запасов.

Об этом в эфире «Киев24» сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

«Этот шаг не о мире, а о подготовке к новым атакам. Россия использует паузу, чтобы провести ротации и закрепиться поближе к линии фронта. Параллельно россияне накапливают ракетные и дроновые запасы, чтобы впоследствии продолжать активные действия», — отметил он.

По его словам, у «перемирия» также есть информационная цель — создать иллюзию готовности к миру перед гражданами РФ и переложить ответственность на Украину. Мол, Россия готова к тишине, а Украина нет.

Возможность прекращения огня на 9 мая президент США Дональд Трамп обсудил с Путиным в телефонном разговоре. Примечательно, что и в Белом доме, и в Кремле назвали это своей инициативой.

Дипломатическими разговорами подтолкнуть Москву к реальному миру невозможно, заявил в интервью телеканалу Newsmax президент Украины Владимир Зеленский.

Со стороны США необходимы более жесткие и последовательные действия в отношении Кремля, в том числе санкционное и политическое давление, считает глава государства.

«Знаете, я боюсь, что если мы будем только вести переговоры, Россия не почувствует самого главного — что Америка может оказывать на нее давление. Соединенные Штаты не могут усилить давление с помощью новых санкций, сейчас они сняли их. Да, через Ближний Восток, и мы это чувствуем… И я, конечно, этого боюсь, потому что Россия не испытывает давления, и для них нормально продолжать эту войну таким образом. Кстати, они не в сильной позиции, Россия не побеждает. Мы находимся в лучшей позиции за последние 9-10 месяцев. Я имею в виду на поле боя», — сказал президент Украины.

Ради приближения мира украинский лидер заявил о готовности ввести энергетическое перемирие, если Москва будет поступать аналогично. Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае ударов российской армии по украинской энергетической инфраструктуре Силы обороны Украины будут отвечать симметрично. Позиция Киева — огонь следует прекратить не на день, а на длительный срок, чтобы обеспечить безопасность.

