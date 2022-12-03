Почему Путин прибег к массированным ракетным атакам по Украине: у Байдена ответили

Нуланд отметила, что в настоящее время ядерная угроза не входит в планы России.

Российский диктатор Владимир Путин прибег к массированным ракетным ударам по Украине из-за жестких предупреждений со стороны западных партнеров, если он применит ядерное оружие.

Об этом сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая находится с двухдневным визитом в Киеве.

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Она подчеркнула, что только общая жесткая реакция Запада и США на угрозы Путина нанести ядерный удар заставила его отступить и перейти к менее неприемлемой тактике — массированно обстреливать Украину.

"Вы видели, что не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что совершенно непринято и безответственно разбрасываться этим намеками на применение ядерного оружия. Россия уже сделала себя изгоем, но мы объяснили, что применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравненного уровня. Наш ответ был объединенным, и после этого Россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру", — сказала она.

Нуланд отметила, что в настоящее время ядерная угроза не входит в планы России. Впрочем, Запад должен внимательно следить за любыми возможными угрозами со стороны Путина.

Почему Путин не наносит массированного ракетного удара

Экссотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что есть три причины, почему российский диктатор Путин после 23 ноября не отдает приказ массированно обстреливать Украину. Одна из причин – россияне хотят проверить, испугаются или не испугаются украинцы российского самолета.

Следует добавить, что российские военные изменили тактику - наносят массированные ракетные удары по украинским городам. В Офисе президента предположили, что оккупанты могут выжидать сильных морозов, чтобы потом нанести массированный ракетный удар по Украине. Советник главы ОП заявил, что кафиры нацелились на то, чтобы "заморозить" украинцев.

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