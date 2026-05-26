Почему Путин продолжает бессмысленные атаки "Орешником" - анализ Портникова

Виталий Портников

Последнюю российскую атаку по Киеву и Киевщине многие объясняют желанием Путина отомстить за унижение, которое он ощутил во время подготовки к параду 9 мая. Кто-то считает, что таким образом Путин пытается компенсировать остановку своих войск в Донецкой области.

По мнению публициста, атака поразила, прежде всего, своей бессодержательностью и ненадобностью. Российский президент потратил миллиарды, чтобы уничтожить рынок и торговый центр, кафе и ипподром. «Орешник», которым Путин кичится в последние месяцы, был использован для удара по гаражному кооперативу в Белой Церкви.

«Даже если поверить объяснениям, что Москва хотела уничтожить какой-то военный объект, для этого вполне хватило бы беспилотников и нескольких баллистических ракет», — отметил Портников.

Портников напоминает, что Путин, которого он помнит с первых дней пребывания в должности, всегда был жесток, хладнокровен и самовлюблен. Но Путин точно знал, что делает и зачем.

«Эта атака — свидетельство скорее номенклатурной, должностной неадекватности. Именно то, чего Путин никогда не мог позволить себе в прошлом», — пишет публицист.

Какими будут последствия для России

Портников обращает внимание, что даже представители российской элиты, разделяющие взгляды Путина, разочарованы его действиями. Они хотят, чтобы лидер был адекватен и реалистично оценивал ситуацию.

«Этих людей тоже не назовешь либералами — они исповедуют ту же программу, что и Путин. Но адекватность Путин в последнее время не проявляет от слова вовсе», — отмечает автор.

По мнению Портникова, окружение Путина ждет либо его возвращения к здравому смыслу, либо его концу. Это делает российского президента еще более непредсказуемым и опасным.

«Это новый Путин — раздавленный годами безрезультатности в российско-украинской войне и преданный собственной неадекватностью. И к следующим действиям такого Путина нужно относиться еще с большим предостережением», — подытожил публицист.

Напомним, в ночь 24 мая армия РФ атаковала Белую Церковь Киевской области. В Сети обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой. Впоследствии начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл, чем именно РФ нанесла удар.

Стоимость пуска баллистической ракеты «Орешник» достигает 100 миллионов долларов, однако ее использование не имело никакого военного смысла, кроме попытки психологического давления.

