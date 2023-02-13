Почему Путин пытается сорвать поставки западного оружия в Украину: в ISW объяснили

Россияне пытались манипулировать темой переговоров в декабре 2022 года, чтобы задержать поставки западных танков.

Москва распространяет нарратив, что новое вооружение будет представлять угрозу безопасности Российской Федерации.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Владимир Путин еще в декабре 2022 года обвинил Соединенные Штаты Америки в умышленном затягивании войны после разрешения предоставить Киеву ЗРК Patriot. Путин абсурдно намекнул, что Украина будет использовать оборонные системы противовоздушной обороны Patriot для ударов по территории России и сорвать текущие и запланированные российские военные операции", – говорится в отчете ISW.

Кремлевские чиновники продолжают усиливать нарратив о том, что передача Западом высокоточных ракетных систем большой дальности и танков Leopard 2 создаст новую угрозу безопасности России. В то время как они не представляют большей угрозы, чем поставки советских танков или других высокоточных систем.

"Вооруженные силы Украины не использовали предоставленные Западом системы HIMARS для ударов по территории России. Мнение о том, что Украина вторгнется в РФ с помощью немецких Leopard, вызывает смех", – отмечают аналитики.

Информационная кампания Кремля преследует две цели:

максимальное затягивание прибытия западных танков, чтобы задержать восстановление украинских контрнаступлений и выиграть время для собственных наступательных операций;

нарушение формулировки согласованного западного подхода к полному переходу Украины на западные системы вооружений – Запад должен будет сделать это, так как запасы оружия советских времен уже исчерпаны.

Ранее аналитики сообщили, что Украина могла бы вести успешные контрнаступательные операции после освобождения ВСУ Херсона 11 ноября 2022 года и тем самым лишить россиян возможности восстановить свои силы, если бы западные партнеры вовремя предоставили необходимое вооружение. Боевые действия перешли к позиционной войне.

А немецкие издания писали, что правительство Германии "начало активное дипломатическое наступление" и пытается убедить другие государства принять конкретное участие в поставках танков в Украину.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников намерен в ближайшие недели говорить с партнерами о предоставлении Украине истребителей. Он надеется, что получит положительное решение, ведь Украине для эффективной борьбы с российскими оккупантами необходимо вооружение.

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