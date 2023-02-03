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Почему Путин развязал войну против Украины: бывший депутат Госдумы назвали три причины

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Почему Путин развязал войну против Украины: бывший депутат Госдумы назвали три причины

Фото: Associated Press

Геннадий Гудков убежден, что Путин должен быть наказан.

Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков назвал причины, по которым кремлевский диктатор Владимир Путин развязал кровопролитную войну против Украины.

Как отметил Гудков в комментарии канала FREEДОМ, одной из таких причин было желание Путина любой ценой удержать власть.

"В 2014 году он оккупировал Крым, и у него рейтинг взмыл к небесам, но этого рейтинга хватило на пять лет. К 19 году Путин потерял поддержку условного большинства и начал думать, что бы сделать такое, чтобы поддержку вернуть", — заметил Гудков.

"Плюс к этому Украина набирала ход, начинала догонять и перегонять Россию по качеству жизни, по доходам. Это было для Путина опасно. Плюс обида за 2014 год. Путин очень злопамятный, мстительный, мелочный", — добавил Гудков.

По его словам, Путин придумал войну, рассчитывая на то, что одним ударом он решит сразу три задачи: поднимет свой рейтинг, уничтожит хорошую жизнь украинцев, отомстив за 2014 год, и будет победителем в истории.

"Убедить его этого не делать было невозможно. Он всех там давил, ломал через колено... Путин развязал совершенно безумную войну, которая с самого начала для него была катастрофой и поражением. Путин должен быть наказан", — резюмировал Гудков.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что большое наступление главы Кремля Путина провалится, как и предыдущее.

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Дата публикации
Просмотры
1901
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