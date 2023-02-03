Почему Путин развязал войну против Украины: бывший депутат Госдумы назвали три причины

Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков назвал причины, по которым кремлевский диктатор Владимир Путин развязал кровопролитную войну против Украины.

Как отметил Гудков в комментарии канала FREEДОМ, одной из таких причин было желание Путина любой ценой удержать власть.

"В 2014 году он оккупировал Крым, и у него рейтинг взмыл к небесам, но этого рейтинга хватило на пять лет. К 19 году Путин потерял поддержку условного большинства и начал думать, что бы сделать такое, чтобы поддержку вернуть", — заметил Гудков.

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"Плюс к этому Украина набирала ход, начинала догонять и перегонять Россию по качеству жизни, по доходам. Это было для Путина опасно. Плюс обида за 2014 год. Путин очень злопамятный, мстительный, мелочный", — добавил Гудков.

По его словам, Путин придумал войну, рассчитывая на то, что одним ударом он решит сразу три задачи: поднимет свой рейтинг, уничтожит хорошую жизнь украинцев, отомстив за 2014 год, и будет победителем в истории.

"Убедить его этого не делать было невозможно. Он всех там давил, ломал через колено... Путин развязал совершенно безумную войну, которая с самого начала для него была катастрофой и поражением. Путин должен быть наказан", — резюмировал Гудков.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что большое наступление главы Кремля Путина провалится, как и предыдущее.

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