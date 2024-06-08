Почему Путин стремится сорвать Саммит мира в Швейцарии – мнение оппозиционного журналиста РФ

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что президент-диктатор Владимир Путин изо всех сил пытается сорвать саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, чтобы не допустить дипломатических успехов президента Украины Владимира Зеленского. Путин сейчас сосредоточился лично на Зеленском.

Об этом он сказал в комментарии "24 Каналу".

По словам журналиста, России в этом помогает Китай, который пытается влиять на разные страны и не допустить их участия в саммите. Пекин делает это по просьбе Путина.

Для Путина важно не допустить дипломатическую победу Украины.

"У него сейчас фиксация лично на президенте Украины Зеленском. Путин его воспринимает как личного врага. Он пытается не допустить дипломатическую победу Зеленского. Зная, как президент Украины вкладывается в Саммит мира, он пытается всячески его разрушить", - отметил российский оппозиционный журналист.

Напомним, президент Швейцарии сделала заявление о том, закончится ли война в Украине после Глобального саммита мира.

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