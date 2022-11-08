Почему Путин так настойчиво хочет переговоров и как подталкивает Украину: эксперт ответил

Путин понимает, что ситуация складывается не в его пользу и пытается Украину к переговорам энергетическим шантажом.

Эксперт по социально-политическим вопросам, политолог и аналитик Максим Джигун сказал, что Россия с начала полномасштабного вторжения хотела переговоров с Украиной, однако ее условия со временем становятся все слабее.

Об этом он заявил в интервью ТСН.ua.

"Желание России к переговорам и к тому, чтобы достичь своего в Украине, было с первых дней войны. Потому что даже тогда понимали военные российские, политическое руководство, что это будет не столь легко, как хотелось для России. И мы видим, что Если в конце марта украинские власти заявляли о готовности обсуждения отступления Украины от вступления в НАТО, мы готовы говорить о каких-то других вещах, то с ходом этой военной кампании позиции укреплялись. и серьезно ослаблялись России. Поэтому с каждым днем руководство врага понимает, что шансов на то, чтобы получить хотя бы что-нибудь из озвученных своих целей, будет все сложнее", — считает он.

"Если сейчас была бы возможность фиксировать локальные успехи, которые они имеют, то в ситуации с Херсонщиной, по крайней мере, ее левобережной частью, и с Донбассом и Луганщиной, они бы хотели это сделать. Но понимая, что ситуация вовсе не в их пользу, Украина стремится своего. Общество украинское потребовало — возвращение к границам 1991 года и изменения формата России как государства", — добавил он.

Джигун рассказал, что мировые партнеры, в том числе США и Франция, поддержали переговоры на условиях Украины.

"Буквально несколько дней назад появилась информация, будто США хотят, чтобы Украина хоть публично заявила о готовности ведения переговоров с РФ, для того чтобы наша позиция выглядела сильнее на международной арене, будто мы готовы идти до конца не только в военном плане," но и готовы к разговорам, но на условиях Украины.Более того, сегодня появилась новость, что и Макрон поддержал переговоры Украины с Россией, поэтому мы видим, что с разных сторон есть определенные движения.Я думаю, что для этого есть основания. В частности, работа разведки США, они контактируют на непубличном уровне с российскими официальными представителями, очевидно, там есть большая воля для того, чтобы общаться с Украиной, но уже в несколько иной конфигурации. ", – сказал он.

Также эксперт ответил на вопрос, как Путин будет пытаться подтолкнуть Украину к переговорам.

"Единственный способ у террористического государства вроде России – это шантаж: энергетический, инфраструктурный, в виде разрушения объектов энергетической инфраструктуры в первую очередь. Недавние данные разведок украинской и международных о том, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты, которых у них осталось совсем мало, указывает на то, что они готовятся к какому-то серьезному удару по энергетической инфраструктуре Украины. Это такой абсолютно террористический способ ведения войны. Это геноцид украинского народа по всем показателям", — подытожил Джигун.

Переговоры с РФ

В Офисе президента подчеркнули, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией. Однако для этого следует вывести оккупационную армию с территории Украины.

Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что президент России Владимир Путин сменил свою позицию и отчаянно хочет переговоров с Украиной. Ведь он осознает, что российская армия терпит поражение на поле боя, а военная мощь – неравносильна.

Между тем, Ватикан предложил свою территорию как нейтральное место для проведения переговоров между Украиной и Россией, а также стать посредником диалога.