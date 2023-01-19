Почему Путин убеждает россиян, что война против Украины — еще одна "Великая Отечественная": ответ ISW

Российский президент Владимир Путин создает "специальную военную операцию" против Украины имидж Второй мировой. Таким образом, он хочет вызвать у них желание воевать.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW проанализировали заявление Путина, сделанное в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия прорыва советской армией нацистской блокады Ленинграда.

Путин повторил стандартную кремлевскую риторику, нашедшую отклик в российской ультранационалистической провоенной аудитории. Ее элементы при этом все более критически относятся к его ведению войны.

Ложь об "украинских нацистах" и "геноциде россиян" призвана вернуть поддержку вторжения в Украину среди российского населения. Тем самым Путин желает сместить в информационном пространстве так называемых "военных блоггеров".

"Речь президента РФ, вероятно, является частью более масштабных и относительно новых информационных усилий, направленных на то, чтобы завернуть "специальную военную операцию" в российский национальный миф о Dторой мировой войне с целью усиления поддержки россиянами затяжной войны и усиления мобилизации", — сказано в сообщении.

Аналитики отмечают, что речь Путина показала, что он остается неуверенным в своей способности существенно формировать российское информационное пространство, влияя на россиян. Он просто повторил стандартную риторику Кремля, которая лживо утверждает, что Россия начала вторжение в Украину, чтобы защитить Донбасса от неонацистов, которые, как утверждает Кремль, захватили контроль над украинским правительством в 2014 году.

Напомним, 18 января глава Кремля посетил Санкт-Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Там Путин в очередной раз назвал украинские власти "неонацистским режимом" и назвал развязанную им войну защитой носителей русского языка и культуры.

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