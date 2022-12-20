Почему Путин устроил показательную встречу с российскими генералами – в британской разведке объяснили

В ходе массированного ракетного удара России по Украине 16 декабря Путин проводил совещание с военным командованием.

В пятницу, 16 декабря, президент России Владимир Путин посетил объединенный штаб "специальной военной операции". Путин был снят во время встречи с рядом высокопоставленных военных, в том числе с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Во время встречи диктатор Путин сделал предложения по следующим шагам "специальной военной операции". Командующий российской группой войск в Украине генерал Сергей Суровикин был одним из выступивших с докладом.

По данным британской разведки, на этой срежиссированной встрече Путин, вероятно, намерен продемонстрировать коллективную ответственность за проведение "специальной военной операции".

"Эта демонстрация, вероятно, была направлена на то, чтобы снять с Путина ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и рост общественного недовольства мобилизацией. Телевизионные кадры, вероятно, были предназначены также для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова", – отмечается в сообщении Минобороны Британии.

Совещание Путина с военным командованием РФ

В пятницу, 16 декабря, когда российские ракеты бомбили гражданскую инфраструктуру Украины, президент РФ Владимир Путин посетил оперативный штаб армии, где провел совещание с высшим военным руководством. Речь шла о "среднесрочной перспективе" ведения боевых действий в Украине.

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