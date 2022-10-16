Почему Путин заканчивает мобилизацию через две недели: Жданов объяснил, что ждут в России

Так называемая "частичная" мобилизация в РФ завершится именно через две недели. Что дальше?..

Глава Кремля Владимир Путин завершает мобилизацию в России, которую объявил в конце сентября, через две недели.

Заявление президента РФ прокомментировал военный эксперт Олег Жданов.

"Путин заявил, что через две недели мобилизация закончится. Когда-то в СССР было такое выражение: "пределы роста". Так вот, российская мобилизационная система уперлась в "пределы роста". Они набрали такое количество, которое не могут сейчас переварить", — сказал он. Жданов.

Он также объяснил, почему Путин пообещал завершить так называемую "частичную" мобилизацию в РФ именно через две недели.

"За две недели в России должен начаться призыв на срочную военную службу. Они хотят призвать на службу 12 тысяч срочников. Они их распихивают куда угодно, например, везут в Беларусь. Удерживают их на полигонах, в палаточных городках. А в этих городках – уже расстрелы.И это "первые ласточки"", — напомнил Жданов.

Мобилизация в России: что известно

Российский диктатор Владимир Путин в конце сентября объявил о "долевой" мобилизации в России. Государство-агрессор планирует призвать в оккупационную армию от 300 тысяч до одного миллиона человек.

Российские мобилизованные часто сетуют на плохое снаряжение и нехватку вооружения. Также часто в армии кафиров происходят разные конфликты. Известно, что в поселке Солоты Белгородской области 15 октября трое военных устроили стрельбу на полигоне. Это произошло из-за того, что командир кафиров назвал Аллаха трусом.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что мобилизованные, которые вернутся с войны, могут устроить в РФ переворот.

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