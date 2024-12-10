Почему Путину выгодно заключить мир с Украиной: уроки Сирии и сигналы от Трампа

Заключение мира дает Путину возможность уменьшить свою зависимость от Пекина, возобновить диалог с Западом и улучшить свои позиции на международной арене.

Заключение соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией может стать для кремлевского диктатора Владимира Путина трудным, но разумным шагом. Это может обеспечить России независимость и восстановить ее отношения с западными странами, считают эксперты.

Об этом пишет New York Post.

Особое значение это соглашение имеет на фоне того, что Башар Асад с семьей сбежал из Сирии в Москву. Как сообщает издание, завершение кровавого правления семьи Асада через 53 года является серьезной потерей для режимов Ирана и Путина, которые были основными союзниками сирийского диктатора.

Избранный президент США Дональд Трамп, по информации издания, осознал важный урок: поражение в Сирии еще одна причина для Путина отступить в Украине. Этот результат показывает, что его имперские амбиции превышают возможности, несмотря на поддержку со стороны Ирана и Китая.

По данным New York Post, Трамп четко дал понять, что хочет покончить с войной в Украине, но не планирует покинуть Киев на произвол судьбы. Это создает для Путина возможность снизить свою зависимость от Пекина, возобновить диалог с Западом и улучшить свои позиции на международной арене.

"Зачем оставаться пешкой в руках Пекина, учитывая слабость китайской экономики, особенно если Трамп настроен на торговые санкции против Китая?" – отмечается в статье.

Напомним, По словам Трампа, после потери Россией 700 000 человек в войне против Украины, для Путина пора думать о заключении мира.