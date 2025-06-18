Почему ПВО Украины под угрозой: аналитик объяснил новую тактику РФ

Шахеды / © ТСН.ua

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Россия существенно изменила подход к атакам на Украину, применяя комбинированную тактику с использованием большого количества средств поражения в пределах одного сектора.

Об этом заявил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в эфире Киев24.

По словам аналитика, новая стратегия РФ заключается в одновременном запуске аэробалистических, баллистических ракет, ударных и имитационных беспилотников и крылатых ракет. Враг также использует тандемные запуски, когда две ракеты летят по одной траектории — одна за другой. Это делает их трудными для обнаружения и перехвата.

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Храпчинский подчеркнул, что таким образом россияне пытаются погрузить украинскую систему противовоздушной обороны, которая физически не может одновременно отследить большое количество целей. В некоторых случаях радиолокационные средства ПВО способны сопровождать только до 10 объектов.

В ответ на рост угроз эксперт предлагает расширение арсенала средств перехвата — от обычной артиллерии до малых ракетных комплексов, дронов-перехватчиков, а также электромагнитного и лазерного оружия. Также следует усилить систему радиоэлектронной борьбы.

«На один сектор должны быть сконцентрированы все типы средств перехвата, чтобы реагировать быстро и точно в зависимости от типа цели», — подытожил Храпчинский.

Напомним, оккупанты начали использовать новые боевые части на дронах-камикадзе типа Shahed-136.

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Теперь эти беспилотники оснащаются комбинированными боевыми частями двух типов — российского и иранского производства.

Зимой 2023 года россияне уже применяли подобную 50-килограммовую боевую часть БСТ-52 с аналогичным действием. Однако новая версия почти вдвое мощнее.

Параллельно армия РФ также использует иранские боевые части аналогичного веса — 90 кг. Они сочетают в себе кумулятивное, обломочное и фугасное действие, но не обладают зажигательными компонентами. Взрывчатое вещество — на основе октогена с алюминием (типа ОЛА) и промежуточным детонатором из шашек гексогена.