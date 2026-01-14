Почему ПВО во время атак сбивает малый процент баллистики: эксперт сделал тревожный прогноз

Обстрел Украины / © tsn.ua

Низкий процент сбития баллистических ракет во время российской атаки в ночь на 13 января обусловлен тем, что враг целенаправленно выбирал для ударов регионы, не защищенные мощными западными зенитно-ракетными комплексами.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный обозреватель Денис Попович.

По словам эксперта, статистика сбивания враждебных целей (28% баллистики) напрямую зависит от географии расположения средств ПВО. Россияне прекрасно понимают, где именно украинская оборона наиболее плотная, а где существуют пробелы.

«Они избивали не только по Киеву и области. Но и по другим регионам, не прикрытым ЗРК Patriot. Из-за этого столь низкий процент ущерба», — объяснил Попович.

Он подчеркнул, что враг использует именно те средства поражения, которые украинским военным сбивать тяжелее всего при отсутствии специализированных систем перехвата баллистики. Как следствие, результаты обстрелов стали ощутимы для энергетической инфраструктуры страны.

Какая главная цель врага

Военный обозреватель убежден, что подобные ракетные атаки не оказывают никакого влияния на ситуацию непосредственно на линии фронта. Главная мишень Кремля — гражданское население в тылу.

«Это попытка повлиять именно на мирное население. Лишить тепла, воды, электричества», — отметил эксперт.

По его словам, стратегия Москвы заключается в создании невыносимых условий жизни, чтобы заставить украинцев давить на власть.

«Для того чтобы люди почувствовали эти проблемы и пошли перекрывать улицы, требовать от власти идти на уступки в мирном процессе, принять условия РФ. В этом общая цель врага», — подытожил Попович.

В то же время, он напомнил, что подобная тактика террора бомбежками использовалась еще во время Второй мировой войны, однако она доказала свою неэффективность и ни к чему не привела.

Напомним, Россия продолжает адаптировать свои ударные беспилотники к украинским системам противодействия. После неудачной попытки использования реактивной «Герань-3», которую украинские зенитные дроны научились эффективно перехватывать, оккупанты представили новую модель — «Герань-5».

По оценкам военных экспертов, она имеет значительно более высокую скорость и дальность полета, может запускаться с самолета-носителя и создает новые вызовы для систем ПВО и мобильных огневых групп.