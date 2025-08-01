Почему ракеты "Искандер-К" сложно сбивать: эксперты о новой угрозе для Киева

Компдекс Искандер / © ТСН.ua

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В ночь на 31 июля Киев снова атаковал враг. Он задействовал более 300 средств воздушного поражения — среди них преимущественно дроны-камикадзе типа «Шахед» и крылатые ракеты «Искандер-К». В частности, противник выпустил 8 таких ракет, но удалось сбить всего три.

Об этом пишет Defence Express.

Военные эксперты, прежде всего, отмечают фактор неожиданности и скорости.

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Ключевая причина сложности перехвата — внезапность применения. Искандеры-К запускаются с наземных установок, которые могут действовать почти вплотную к украинской границе. К примеру, 31 июля пуски произошли с территории Курской области РФ, что значительно сократило время реакции украинских систем противовоздушной обороны.

В отличие от ракет Х-101 или «Калибр», запускаемых с самолетов или морских кораблей, «Искандеры» не требуют длительного подлета носителя к точке запуска. Это усложняет прогнозирование и своевременное обнаружение.

Технические особенности ракет

Под общим названием Искандер-К могут использоваться ракеты типа 9М728 (Р-500) с дальностью до 500 км или 9М729 — до 1500 км. Обе модели имеют боевую часть до 480 кг и скорость около 900 км/ч. Они созданы на базе еще советских разработок — РК-55 «Рельеф» и ракеты КС-122, и имеют усовершенствованную систему навигации.

Мобильность и маскировка

Ракетные комплексы «Искандер» высокомобильные, поэтому труднее оказываются на марше. Кроме того, запуск не сопровождается такими же характерными признаками, как выход кораблей-носителей в море или взлет стратегических бомбардировщиков.

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Поэтому, по мнению экспертов, ракеты «Искандер-К» являются эффективным инструментом из-за своей скрытости, мобильности и короткого времени подлета. Соответственно, успешное перехват таких целей требует быстрой реакции, модернизированных систем ПВО и расширения сети радарного наблюдения ближе к границе.

Напомним, комбинированная атака 31 июля показала, что удары России направлены на уничтожение украинских городов, в том числе Киева, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

К сожалению, количество пострадавших в Киеве из-за атаки 31 июля постоянно растет. Среди них — пятимесячная девочка.

Известно о гибели двоих детей. В частности, 6-летнего мальчика. РФ убила маленького украинского каратиста Матвея Марченко.

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В столице в общей сложности повреждено более 100 объектов. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

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