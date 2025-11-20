Почему ракеты России долетают до Тернополя и Львова: эксперт объяснил пробелы в системе ПВО

Обстрел Тернополя / © Фото из открытых источников

Очередная жестокая атака России, охватившая Тернополь и Львов, снова привлекла внимание к эффективности украинской противовоздушной обороны. Вражеские крылатые ракеты Х-101, преодолев значительную часть территории страны, повлекли за собой разрушения и многочисленные жертвы, в том числе попадание в многоэтажку в Тернополе.

Военный обозреватель Василий Пехньо проанализировал, как вражеским ракетам удается пролететь такое большое расстояние и обойти украинскую ПВО на пути в западные регионы.

По словам эксперта, ключевой причиной прорыва ракет является особенность украинской системы противовоздушной обороны.

«Дело в том, что у нас достаточно очаговая система противовоздушной обороны. Все потому, что мы большая страна и из-за не наличия у нас соответствующих ресурсов», — объяснил Василий Пехньо.

У Украины физически нет ресурсов, чтобы полностью покрыть всю свою территорию зенитно-ракетными комплексами, включая дорогие системы Patriot. Поэтому оборона точечная и сосредоточена вокруг крупных городов и стратегических узлов.

Как враг обходит РЛС

Пехне отметил, что ракеты врага двигаются так называемыми «коридорами», что позволяет им обходить основные узлы обороны. При этом сбивание ракет происходит преимущественно тогда, когда они уже подходят непосредственно к цели, поскольку на пути следования защита невозможна из-за нехватки средств.

Кроме того, враг активно использует тактику запуска ракет и дронов на сверхнизкой высоте, иногда даже 100 метров над уровнем моря или ниже. Это позволяет им оставаться вне зоны обнаружения украинских радиолокационных станций.

Обозреватель подчеркнул, что такие низколетящие объекты представляют огромную террористическую опасность для жителей многоквартирных домов, поскольку могут поражать здания на уровне 18-20 этажей.

Напомним, в Тернополе уже вторые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара по жилой многоэтажке. Спасатели разобрали более 700 кв. м завалов, работая преимущественно вручную из-за сильной фрагментации конструкций. Число жертв остается неизменным: погибли 26 человек, среди них трое детей, ранены 93 человека, включая 18 детей. Спасены 46 человек, поиск тех, чье местонахождение неизвестно, продолжается.