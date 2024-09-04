Почему РФ атакует исторические центры украинских городов: эксперт назвал истинную цель ударов по Львову и Киеву

Действительно ли целью вражеских обстрелов во Львове был железнодорожный вокзал?

Целями российских террористов в последнее время становятся объекты энергетики, районы гражданской застройки и объекты оборонной индустрии. Так Россия оказывает психологическое давление и демонстрирует силу.

Военный эксперт Александр Мусиенко сказал об этом в комментарии "Фокусу".

Он не думает, что целью вражеских обстрелов во Львове был железнодорожный вокзал. По его словам, целью агрессора было фактически долететь максимально близко до центра Львова, чтобы "продемонстрировать картинку силы".

Александр Мусиенко также проанализировал комбинированную вражескую атаку на Киев 2 сентября. Он подчеркнул, что тогда Россия тоже пыталась пробиться ракетами поближе к центру столицы, к правительственному кварталу. По его оценке, страна-агрессор хочет разрушениями показать, на что она способна и как может обходить украинскую ПВО.

Мусиенко отметил, что целями армии РФ в последнее время становятся объекты энергетики, районы гражданской застройки и объекты оборонной индустрии. И здесь, в частности, речь идет об эффективности украинских дронов.

Аналитик сообщил, что во время обстрела Львова "Кинжал" прилетел "не совсем точно", не попав в свою цель. Однако в целом у него проблем с точностью, в отличие от более старых образцов российских ракет, нет.

Мусиенко подтвердил, что ВС РФ заинтересованы в как можно большем количестве жертв. Свои ракетные удары в России воспринимают не только через призму практических последствий, но также через призму психологического террора. По словам эксперта, цель врага – деморализовать украинцев и ослабить сопротивление.

"Для них наоборот: чем больше жертв среди гражданских, тем лучше", – подчеркнул аналитик.

Напомним, другой военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что ударами по городам и гражданской инфраструктуре оккупанты преследуют цель посеять панические настроения внутри Украины.

Путинская армия в ближайшее время, вероятно, продолжит бить не только по энергетической инфраструктуре Украины, но и по гражданским объектам, как это произошло во Львове сегодня, 4 сентября.

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