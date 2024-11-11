Почему РФ до сих пор не взяла Покровск – Берлинская назвала факторы

По ее словам, при таком плотном огне артиллерии, работе авиации, тысячах КАБов – то, что Покровск до сих пор наш, это чудо.
В том, что Покровск в Донецкой области до сих пор не захватили россияне, нет других факторов, чем героизм украинских людей.
Такое мнение высказала ветеранка российско-украинской войны, руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская в интервью "Украинской правде".
"Они (украинские защитники – Ред.) до последнего держатся за каждую посадку, за каждый метр. Волонтеры рвут землю под собой, чтобы сделать сборы на те же дроны. А среди бездарных командиров есть все-таки достойные люди, которые остаются до последнего. со своими подразделениями, погибают и получают ранения, но цепляются за каждый метр", – говорит Берлинская.
По ее мнению, это единственное объяснение, почему на ноябрь 2024 года Покровск до сих пор наш. Ведь при таком плотном огне артиллерии, работе авиации, тысячах КАБ – это чудо.
"Россияне не стесняются у нас учиться, и наши лучшие практики они себе перенимают и постоянно масштабируют, в том числе и в технологиях. Мы находимся в моменте, где враг принял решение идти до конца", – подытожила волонтер.
Ранее военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что армия РФ находится в семи километрах от Покровска. К Мирнограду врагу остался всего один километр.
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