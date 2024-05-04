Почему РФ начала активнее обстреливать Украину баллистикой: Плетенчук объяснил

Россияне стали активнее применять баллистику, ведь эти платформы более мобильны и действуют гораздо быстрее.

В последнее время российские войска при ударах по Украине делают ставку на баллистику.

Причину объяснил начальник пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Враг выбрал тактику применения баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Это разные платформы (по сравнению с "Калибрами", — ред.) В первую очередь, конечно, это "Искандер-М", — отметил он.

По словам спикера Сил обороны юга, такая тактика РФ прежде всего объясняется особенностями баллистического вооружения.

"Эта платформа мобильная, она передвижная, соответственно время на развертывание у нее небольшое, это минуты, а на сворачивание — еще меньше. Поэтому, соответственно, выбрали они применять сейчас именно баллистику — и скорость другая, и время на реакцию меньше", — объяснил Плетенчук.

Поэтому, по словам спикера, опасность заключается в применении ракетного вооружения именно с территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, ранее Дмитрий Плетенчук также отметил, что в течение последней недели российские войска активнее наносят удары по Одессе баллистическими ракетами. Это не свидетельство того, что враг изменил тактику. Россияне только используют доступные им инструменты.

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