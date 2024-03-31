Почему РФ начала чаще запускать "Цирконы" из Крыма: Братчук ответил

Он предположил, что возможно россияне приспособили свои зенитно-ракетные комплексы "Бастион" под пуски "Цирконов".

В Черном нет ракетоносителей на боевом дежурстве, кроме одного — "Циклона", который пока не запустил ни одной ракеты. В то же время, оккупанты имеют технические возможности для запуска своих новых ракет "Циркон".

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает "24 канал".

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По его словам, запускать "Цирконы" враг планировал именно с морской платформы. Но сейчас у него такой возможности нет, поэтому придумал другой механизм.

"Проходили соответствующие исследования, экзамены, и, судя по тому, что "Цирконы" запускают, врагу удалось пристроить определенные пусковые установки, так называемые наземные контейнеры для того, чтобы осуществлять пуски именно этих ракет", — говорит Братчук.

Он предположил, что, возможно, россияне приспособили свои зенитно-ракетные комплексы Бастион, из которых выходят ракеты "Оникс", под пуски "Цирконов".

Напомним, в России признали, что атаковали Украину "Цирконом".

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пояснил, что применение гиперзвуковых ракет "Циркон" может свидетельствовать о том, что Россия, вероятно, испытывает дефицит других типов ракет — иначе их бы не запускали.

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