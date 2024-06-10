Почему РФ начала вербовать наемников из Африки – разведка Британии назвала причину

Оккупационная армия России активизировала вербовку заключенных в странах Глобального Юга, поскольку ресурс заключенных на территории страны-агрессора уже исчерпан, а объявлять общую мобилизацию опасно для диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, 28 мая Главное управление разведки Украины (ГУР) сообщило, что Россия активизировала попытки вербовать африканцев для участия в боевых действиях в Украине.

В частности, эти усилия по набору сосредоточены на центральноафриканских странах Руанди, Бурунди, Конго и Уганде.

"Россия предлагает регистрационный бонус в размере 2000 долларов, ежемесячную зарплату в размере 2200 долларов и обещание получить российский паспорт", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, эта кампания по вербовке призвана компенсировать значительные потери российской армии на поле боя и поддержать наступательную активность на нескольких направлениях фронта. Поскольку ограниченный пул вербовки заключенных в России достиг кульминации, Россия, вероятно, расширяет вербовку на Глобальном Юге во избежание дополнительной мобилизации внутри России.

"Предыдущая мобилизация для войны не только была непопулярна внутри страны для президента Путина и российского правительства, но и привела к рекордной нехватке рабочей силы и оттоку квалифицированных рабочих, таких как врачи и ИТ-специалисты", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, в ГУР рассказали об истерической реакции Путина после поражения истребителей Су-57.

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