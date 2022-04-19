Почему РФ наносит ракетные удары по украинским тыловым городам: военный эксперт указал на две цели врага

Почему РФ наносит ракетные удары по украинским тыловым городам: военный эксперт указал на две цели врага

Михаил Жирохов назвал причины ракетных ударов по украинским городам.

Российская Федерация активизировала ракетные удары по украинским тыловым городам. Данная тактика продолжается по нескольким причинам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ракеты по тылу. Зачем Россия атакует большие города и когда это закончится".

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, что ракетные удары по украинскому тылу связаны с новой волной наступления России на Донбассе. Таким образом, противник пытается помешать опрокидыванию дополнительных сил на восток Украины.

"Это все связано с Донбассом, россияне бьют по резервам, запасам горюче-смазочных материалов, складам оружия и боеприпасов, чтобы уменьшить боеспособность наших частей. Они, конечно, придут на помощь нашей группировке в Донбассе, но с логистическими проблемами", – отметил он.

По его словам, с этой целью наносятся удары по аэродромам в Центральной Украине и Львову, где пытались повредить железнодорожную инфраструктуру, которая используется для переброски военной помощи с Запада.

Еще одна цель таких обстрелов – держать украинцев в напряжении по всей стране.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко соглашается с тем, что деморализация населения является одной из целей.

Вторая – это разрушение инфраструктуры с ослаблением тыла и нанесением ущерба экономике.

Напомним, Россия вторглась на украинские земли 24 февраля. Тогда президент России Владимир Путин назвал это в видеообращении "специальной военной операцией", которая имеет целью "защиту" Донбасса. В тот же день в Украине было введено военное положение. 15 марта Верховная Рада законодательноутвердила указ президента о продлении срока его действия.

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