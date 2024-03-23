Почему РФ наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре именно весной: Гуменюк дала ответ

Основная ставка россиян сделана на то, чтобы подорвать экономику Украины в целом, чтобы создать внутреннее напряжение в государстве, считает Гуменюк.

Российские удары по украинским энергетическим объектам могут быть связаны с намерением оккупантов дестабилизировать работу промышленности, сельского хозяйства, которые тоже существенно завязаны на энергетику. Подорвать экономику в целом и таким образом расшатать ситуацию внутри Украинского государства.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ 23 марта.

По мнению Гуменюк, уничтожение самолетов А-50 Силами обороны также внесло поправки в планы окупантов по нанесению массированных ударов, поскольку именно эти самолеты занимались наведением и корректировкой авиации РФ.

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"Можно рассуждать по-разному. Но что на самом деле в голове у окупантов, угадать очень сложно. В этой ситуации мне видиттся понимание этого несколько отсроченного процесса в том, что было важно вмешательство Сил обороны в этот процесс. То есть уничтожение таких мощных воздушных разведывательных пунктов, как самолеты А-50, внесло серьезные поправки в планы воплощения массированных ракетных ударов, которые координировали деятельность авиации и морских ракетоносителей, могли собирать максимум разведданных и понимать направления сосредоточения усилий таких атак, однако вмешательство в работу их авиации существенно разрушило их план, это очевидно", – сказала Гуменюк.

Кроме того, зима в Украине была не слишком суровой, дополнила она. Основная ставка страной-агрессором делалась не на погоду.

"Сейчас, к моменту перехода с отопительного сезона на обычный, россияне могут сконцентрировать удары именно на том, что возобновление работы промышленности, сельского хозяйства тоже существенно завязано на энергетику, в частности, и работа портовой инфраструктуры. Может быть, что в приоритете у врага именно такие аспекты", – отметила она.

Однозначно, что основная ставка россиян сделана на то, чтобы подорвать экономику Украины в целом, чтобы создать внутреннее напряжение в государстве, считает Гуменюк.

"Каждый раз переключение электричества и перераспределение электроэнергии при аварийных или стабилизационных отключениях создавали определенное напряжение в обществе", — дополнила спикер.

Кроме того, на сроки атак российских окупантов могли повлиять "выборы" в РФ, предположила Гуменюк.

"В этой ситуации абсолютно вероятно, что сроки реализации таких атак подвинула подготовка к "выборам". У них были очевидные ставки на то, что псевдовыборы должны состояться максимально убедительно для мирового сообщества", — резюмировала Гуменюк.

Напомним, 22 марта армия РФ целенаправленно совершила комбинированную массированную атаку по украинской энергетической инфраструктуре. Повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК "Укрэнерго", сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация – в Харьковской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

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