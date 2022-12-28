Почему РФ не применяет ракеты "Кинжал" уже 3 месяца: объяснение эксперта

Российские оккупанты три месяца не использовали для ударов по Украине свои распиаренные ракеты "Кинжал". У россиян просто нет возможности их производить, ведь эти ракеты полностью зависимы от импортных комплектующих.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, информирует FREEДОМ.

"Например, у них более 130 элементов иностранного производства, в том числе интегральные микросхемы. И после того, как были введены масштабные санкции, они просто не имеют возможности эти ракеты производить. Само производство "Кинжалов" остановлено. А какое количество у них — сложно сказать. Есть совершенно разные в открытых источниках данные о 30-40 до начала полномасштабного вторжения в Украину", — говорит Коваленко.

Эксперт утверждает, что за время полномасштабной войны было зафиксировано шесть применений "Кинжалов". Один из них — неудачный. По информации Коваленко, с сентября запуски ракет "Кинжал" не проводились.

"Есть вероятность, что "Кинжалы" настолько сейчас искусственно уникальны и переоценены, что им просто невыгодно эти ракеты применять. Потому что их потом уже не будет совсем", — объяснил аналитик.

Коваленко признал, что "Кинжалы" действительно очень сложны для перехвата, но заверил, что зенитно-ракетные комплексы все же способны их сбивать, хотя и при определенных условиях.

"Зенитно-ракетный комплекс должен в радиусе своего действия находиться именно в том месте, где эта ракета сбрасывает скорость, а сбрасывает скорость она уже в процессе нанесения удара. Нужно успеть ее сбить в этот момент, когда она уже заходит на цель. Вот и вся проблематика", — подытожил эксперт.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, почему россияне так берегут ракеты "Кинжал". По его словам, в РФ ракет осталось всего на 2-3 массированных атаки.

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