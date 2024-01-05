Почему РФ не соглашается обменивать "азовцев": Буданов дал исчерпывающий ответ

Начальник ГУР считает, что со временем домой вернутся и "азовцы".

Россия не соглашается пока обменивать "азовцев", поскольку ведет свою обычную игру — пытается манипулировать темой, которая является социально-сложной среди украинцев.

Об этом в рамках телеканала "1+1" сообщил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

"Россия ведет свою привычную игру. Она пытается разыграть карту социально-сложных (в их понимании) слоев нашего населения, к которым можно отнести вопрос "Азову"... Этот вопрос в обществе воспринимается очень болезненно. И они мечтают о том, что игра на этой тематике даст им какую-то пользу по дестабилизации нашей страны, это не так", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он также добавил, что командиры полка "Азов" были возвращены ранее.

“В принципе никто никогда не верил и считал, что это нереально. Но факты говорят сами за себя и со временем будут извлечены все”, — подчеркнул Буданов.

Напомним, что Кадыров предложил США снять санкции в обмен на украинских пленных.

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