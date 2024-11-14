Почему РФ непрерывно атакует Украину беспилотниками и при чем здесь Трамп: в ABC News исследовали

Ежедневное количество российских беспилотников превышало 100 в течение трех из семи дней после президентских выборов в США, этот порог был достигнут только пять раз в пять недель назад. Рекорд в 145 дронов был установлен 10 ноября.

Через неделю после победы новоизбранного президента Дональда Трампа на выборах в США Россия увеличила интенсивность своих дальних атак беспилотниками на украинские города примерно на 44%.

Об этом свидетельствует исследование ABC News.

"Количество и сложность атак беспилотников как со стороны России, так и Украины неуклонно росли с начала полномасштабной войны, с февраля 2022 года. За последние пять недель около 4500 БпЛА пересекли общую границу в обоих направлениях. Но победа Трампа на выборах подтверждена утром 6 ноября, связанная с увеличением использования Москвой ударных беспилотников Shahed иранского производства для бомбардировки украинских целей по всей стране", — говорится в материале.

Через неделю после победы Трампа Россия запустила в Украину 641 ударный беспилотник, согласно ежедневным данным Воздушных Сил Украины — в среднем более 91 БпЛА ежедневно, добавляют в ABC News.

Россия тоже часто запускает баллистические ракеты. Военно-воздушные силы Украины сообщили о 88 ракетах, выпущенных по стране с 1 октября по 5 ноября, а также о 12 ракетах в неделю после выборов в США.

"В ближайшие несколько месяцев, до 20 января, мы ожидаем значительного увеличения количества пусков в сторону Украины", — сказал ABC News бывший офицер СБУ Иван Ступак.

По его словам, количество атак российских беспилотников постоянно растет. В августе было совершено 818 запусков, в сентябре — 1410, а в октябре — 2072. Намерение Москвы, предположил Ступак, состоит в том, чтобы нанести Украине как можно больше ущерба изменению администрации США.

Напомним, враг во время атак на Украину массированно запускает ложные цели, чтобы запутать и обмануть украинскую систему противовоздушной обороны.

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