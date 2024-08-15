Почему РФ перебрасывает силы на Курщину, а на фронте так же "горячо"

Россияне перебрасывают в Курскую область силы не с фронта, а с тыла.
Россияне перебрасывают в Курскую область свои тыловые подразделения и резервы, поэтому в Украине не спадает интенсивность боев.
Об этом спикер Нацгвардии Руслан Музычук сообщил в эфире телемарафона.
"Перебрасывая подразделения на Курщину, противник прежде всего использует тыловые подразделения и резервы", — сказал спикер НГУ и добавил, что из-за этого интенсивность боевых действий в Украине не спадает.
Напомним, ранее военный эксперт Игорь Романенко высказал мнение, что ситуация на Покровском направлении может измениться благодаря подразделениям ВСУ, которые сейчас продвигаются к Курску.
Добавим, что именно на Покровском направлении оккупанты больше всего давили за прошедшие сутки на фронте. Силы обороны Украины остановили там 58 штурмовых и наступательных действий противника.
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