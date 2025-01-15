Почему РФ пытается окружить Покровск: эксперт о стратегии оккупантов в Донецкой области

По мнению эксперта, враг пойдет на Покровский штурм в последнюю очередь, а до этого будут окружать город с флангов.

Российские войска активизировали попытки охватить Покровск в Донецкой области, чтобы усложнить логистику ВСУ и заставить украинские войска покинуть город.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Они в последнюю очередь пойдут штурмовать Покровск в лоб и совершать там уличные бои. Когда это произойдет или произойдет вообще – здесь очень трудно прогнозировать. Но тактика их очевидна. Они хотят создать условия для полуокружения, а возможно, и окружения города”, – отметил он.

Эксперт также прокомментировал ситуацию в районе Курахово, которое, по словам аналитиков, перешло под контроль россиян. Он отметил, что, по официальным данным, в части города все еще присутствуют украинские силы.

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"Враг будет пытаться отодвинуть наши подразделения подальше на запад. Для этого он пытается атаковать с севера трассу, которая идет в сторону Запорожья. И сделать этот охват максимально глубоким, чтобы мы отступили максимально далеко”, – добавил Попович.

Напомним, что в Покровске Донецкой области прекратили работу шахты. Ситуация в городе обостряется, ведь враг сует с двух сторон.