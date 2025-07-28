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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Почему РФ стремится затягивать переговорный процесс по миру в Украине: объяснение ISW

Кремль подтвердил свое неизменное стремление достичь поставленных целей в Украине. Они не что иное, как ее полная капитуляция, подрывающая дипломатическую позицию России.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Переговоры между Украиной и РФ

Переговоры между Украиной и РФ / © ТСН.ua

Россия стремится продолжать затягивать переговорный процесс по достижению мира. Это нужно агрессору, чтобы получить дополнительные преимущества на поле боя и получить уступки от Украины и Запада.

Об этом пишут в ISW .

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 27 июля, что Россия должна сначала выполнить задачи своей войны в Украине, прежде чем возобновлять двусторонние отношения с Украиной. Он утверждал, что Украина и Запад отклонили предложения России по диалогу. Кремлевские чиновники, включая президента России Владимира Путина, постоянно отвергают предложения США, Украины и Европы по продвижению мирной инициативы путем диалога и всеобъемлющих соглашений о прекращении огня.

"Россия односторонне ввела краткосрочное прекращение огня весной 2025 года, которое непропорционально выгодно для России во время выдающихся политических событий, которые Кремль затем использовал как оружие, чтобы обвинить Украину в нарушениях режима прекращения огня. Она неоднократно заявляла, что стремится к изменению режима в Украине и фундаментах таким образом, чтобы Украина не могла защищаться в будущем», – пишут аналитики.

ISW уверяет, что Россия стремится продолжать затягивать переговорный процесс, чтобы получить дополнительные преимущества в поле боя и получить уступки от Украины и Запада.

Ранее эксперты Института изучения войны подчеркнули, что Россия неоднократно избегала содержательных переговоров, отказывалась от конкретных шагов по прекращению войны и откладывала какие-либо попытки договоренностей на уровне лидеров.

ISW и дальше оценивает, что Россия лишь притворяется заинтересованностью в переговорах, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя и добиться уступок от Украины и Запада. Украина продолжает демонстрировать готовность к переговорам для прекращения войны.

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