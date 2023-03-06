Почему РФ так активно продолжает использовать авиацию: ответ военного эксперта

По словам Олега Жданова, всех российских летчиков сбить мы не можем, потому что плотность ПВО у нас не столь высока, как, допустим, у российской стороны, но наша авиация тоже производит вылеты и достаточно большое количество.

Россия умудряется совершать такое количество авиационных ударов, потому что имеет столько авиации.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем канале YouTube.

"Посмотрите нашу разведсводку, в которой говорится, что к границам Украины стянуто порядка 400 летательных аппаратов. Это разного типа аппараты, но, тем не менее, их около 400. Напомню, что Россия проводит мобилизацию, а это значит, что могут быть летчики призваны из запаса, которые могут по состоянию здоровья сесть за штурвал и восстанавливают свои летные навыки. Плюс летом был произведен досрочный выпуск курсантов летных училищ. И, соответственно, Россия тренирует вот этих летчиков, которая ресурсом обладает, даже по принципу "взлет-посадка", сажают за штурвал и отправляют на боевые задания. Вот поэтому они делают такое количество вылетов, вот поэтому мы регулярно их и сбиваем", - объяснил эксперт.

Конечно же, по словам Жданова, всех сбить мы не можем, к сожалению, потому что плотность ПВО у нас не настолько высока, как, допустим, у российской стороны. "Но наша авиация тоже делает вылеты и тоже довольно большое количество, иногда даже превосходящее по количеству боевые вылеты российской авиации", - резюмировал он.

Напомним, россияне планируют задействовать авиацию в Украине при наступлении на важнейших направлениях.

Авиация во время войны: запасы прочности окупантов и потенциал Украины | Валерий Романенко