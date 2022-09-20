Почему РФ так упорно держится за правый берег Днепра на юге: объяснение эксперта

Жданов напомнил, что на правом берегу Днепра Россия собрала самую большую по численности группировку: около 20 тыс. человек.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему оккупанты так яростно держатся за правый берег Днепра на юге Украины.

Об этом он рассказал в своем YouTube канале.

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"Нужно понимать, как действует российская армия. Как пример, Белогоровка: мы снесем переправу, они строят новую, мы снесем, они строят новую. Так же и здесь. Мы разрушили мосты, они начали совать баржи. Мы топим баржи, они пытаются переправляться на паромах. Мы топим паромы — они везут на лодках, по два ящика боеприпасов грузят на лодку и переправляют на другой берег. Надо им отдать должное. Это как муравейник", — говорит эксперт.

По его словам, критерием снижения боеспособности российской группировки на правом побережье Днепра является разница между тем, что они могут перевезти и тем, что ВСУ уничтожают за сутки. И когда за разница будет иметь отрицательное значение, тогда можно говорить о полноценном понижении боеспособности.

Жданов напомнил, что на правом берегу Днепра Россия собрала самую большую по численности группировку: около 20 тыс. человек.

"И там самые боеспособные части. Но эти полтора месяца не прошли зря. Мы отвоевали на севере довольно много – на несколько десятков километров продвинулась линия фронта от Кривого Рога в сторону Херсона. Мы сейчас подпираем Херсон, фактически добрались до второй линии обороны на Херсонском направлении. Так что пока официальных подтверждений нет, но российские паблики говорят, что мы имеем там огромные успехи, и российское командование начало выводить личный состав с правого берега. Они переправляют их на легких средствах без техники на левый берег. Да, тяжело, но постепенно продвигаемся в сторону Херсона", — подытожил эксперт.

Ранее Жданов рассказал, получает ли Украина ракеты средней дальности наземного базирования для будущего паритета из РФ.

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