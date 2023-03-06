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Почему РФ уменьшила массированные ракетные удары и как изменила тактику атак дронами: объяснение Воздушных сил

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1962
Время на прочтение
2 мин
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Почему РФ уменьшила массированные ракетные удары и как изменила тактику атак дронами: объяснение Воздушных сил

Фото: Associated Press

Оккупанты начали запускать дроны-камикадзе с севера.

Российская армия начала активнее атаковать дронами Украину с северного направления, вероятно, из-за более короткого расстояния, которое пролетает беспилотник через территорию Украины.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он напомнил, как сначала оккупанты атаковали дронами с юга Украины, в частности оккупированного Крыма и Херсонской области. Позже, после деоккупации правого берега Херсона, враг передислоцировался на восточное побережье Азовского моря.

"Если цели, которые они себе наметили на Киевщине, то здесь банально просто — более короткое расстояние, меньше противник будет пролетать через территорию Украины, где есть огневые средства и зенитно-ракетные системы, и мобильные огневые группы, и истребители, работающие по этим Shahed. Поэтому по дороге в Киев их уничтожали воздушное командование Юг и Восток. А сейчас только с севера — довольно небольшое расстояние. Поэтому, вероятно, такой способ избрали из этого направления", — пояснил Игнат.

Отсутствие массированных ракетных атак Игнат объясняет дефицитом высокоточного оружия, производство которого из-за санкций против РФ может работать на каких-то ограниченных ресурсах. Однако отмечает, что точечные удары армия РФ наносит постоянно.

Напомним, в ночь на 6 марта в ряде регионов Украины продолжалась воздушная тревога из-за враждебной активности в небе.

Россия выпустила по территории Украины 15 дронов Shahed. Силы ПВО сбили 13 беспилотников.

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Дата публикации
Просмотры
1962
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