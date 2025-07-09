- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
Почему РФ усилила наступление на всем Запорожском направлении: военный о планах врага
Военный рассказал об усилении наступления на Запорожье и объяснил, что РФ ищет место, где посыплется линия обороны.
Армия РФ усилила наступление на Запорожском направлении. Появилось сообщение, что такой интенсивности штурмовых действий здесь не было за все три года войны.
Что сейчас происходит в Запорожском направлении, рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, передает «24 канал».
По его данным, россияне на Запорожском направлении действуют малыми группами по 3-4 человека. А иногда вообще могут наступать даже по одному человеку.
«Шанс выжить и спастись есть только, если действуешь очень маленькими группами. Так они работают. Группы действительно небольшие, но их очень много», — объяснил Сазонов.
Количество использования вражеских дронов и артиллерии существенно возросло, добавил он.
Что касается точной ситуации в Запорожье, то эксперт советует дождаться официальной информации от Сил обороны. Однако не исключает, что россияне пытаются найти трещину в украинской линии обороны, чтобы прорваться дальше.
«Враг ищет место, где может посыпаться линия обороны. Дальше хочет подтянуть туда резервы и развить наступление. Сейчас у них, вероятно, нет плана и сами не могут сказать, где будет наступление», — подытожил Кирилл Сазонов.
Ранее заместитель командира батальона 65-й отдельной механизированной бригады с позывным Forest рассказал, что в Запорожском направлении зафиксирована рекордная за три года интенсивность штурмовых действий со стороны РФ.
Военный эксперт Павел Лакийчук добавил, что россияне, вероятно, стремятся вернуться на позиции, потерявшие во время контрнаступления ВСУ в 2023-м.