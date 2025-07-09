Почему РФ усилила наступление на всем Запорожском направлении: военный о планах врага

РФ усилила наступление на Запорожье / © ТСН.ua

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Армия РФ усилила наступление на Запорожском направлении. Появилось сообщение, что такой интенсивности штурмовых действий здесь не было за все три года войны.

Что сейчас происходит в Запорожском направлении, рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, передает «24 канал».

По его данным, россияне на Запорожском направлении действуют малыми группами по 3-4 человека. А иногда вообще могут наступать даже по одному человеку.

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«Шанс выжить и спастись есть только, если действуешь очень маленькими группами. Так они работают. Группы действительно небольшие, но их очень много», — объяснил Сазонов.

Количество использования вражеских дронов и артиллерии существенно возросло, добавил он.

Что касается точной ситуации в Запорожье, то эксперт советует дождаться официальной информации от Сил обороны. Однако не исключает, что россияне пытаются найти трещину в украинской линии обороны, чтобы прорваться дальше.

«Враг ищет место, где может посыпаться линия обороны. Дальше хочет подтянуть туда резервы и развить наступление. Сейчас у них, вероятно, нет плана и сами не могут сказать, где будет наступление», — подытожил Кирилл Сазонов.

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Ранее заместитель командира батальона 65-й отдельной механизированной бригады с позывным Forest рассказал, что в Запорожском направлении зафиксирована рекордная за три года интенсивность штурмовых действий со стороны РФ.

Военный эксперт Павел Лакийчук добавил, что россияне, вероятно, стремятся вернуться на позиции, потерявшие во время контрнаступления ВСУ в 2023-м.